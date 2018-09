Nachrichten | heute - in Deutschland - Regeln für sicheren Badespaß

An der Küste von Mecklenburg-Vorpommern gibt es in dieser Saison schon jetzt so viele Tote durch Badeunfälle wie im gesamten letzten Jahr. An den Ostseestränden klären deshalb die Rettungsschwimmer der DLRG immer wieder über Baderegeln auf.