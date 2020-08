Regelungen für den Schulstart

In den Bundesländern gelten unterschiedliche Regeln für den Schulbeginn. Nächste Woche beginnt in Bremen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt das neue Schuljahr. In den meisten Bundesländern gilt im Klassenraum keine Maskenpflicht.

something 1 min something 21.08.2020 Video verfügbar bis 21.08.2021