Seit einer Woche ist eine zentrale Registrierungsstelle für Flüchtlinge in Frankfurt an der Oder in Betrieb. Nach der Erstkontrolle vor Ort werden die Migranten auf die Bundesländer verteilt.

Videolänge: 1 min Datum: 10.11.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 10.11.2023 Video herunterladen