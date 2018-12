Nachrichten | heute - in Deutschland - Wetterrekorde 2018

Über 2000 Sonnenstunden, 10,4 Grad Durchschnittstemperatur – seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gab es in Deutschland noch kein Jahr, das so sonnig und warm war. Dazu die lange Dürre-Periode, die ihre Spuren in Natur und Landwirtschaft hinterlassen …