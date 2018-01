Nachrichten | heute - in Deutschland - Rhein-Pegelstände steigen weiter

Überflutete Promenaden, volle Häfen: Noch steigen die Pegelstände des Rheins weiter an. Die Schifffahrt wurde weitestgehend eingestellt. Die Höchstpegelstände werden heute Mittag erwartet, in Köln ebenso wie später in Duisburg, danach fällt das Wasser.