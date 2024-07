Rollende Supermärkte unter Druck

von Ben Bukes 09.07.2024 | 14:00 |

In ländlichen Regionen kommen kleine Supermärkte auf Rädern in die Dörfer. Ältere Menschen müssen so keine langen Wege auf sich nehmen. Doch durch die neue Mautregelung, könnte das bald vorbei sein.