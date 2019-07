Rostroter Mond über Deutschland

Am späten Abend gab’s in Deutschland eine partielle Mondfinsternis zu beobachten. Zwischen 22 Uhr und 1 Uhr leuchtete der Mond rötlich am Himmel. Vor allem im Süden Deutschlands war das Himmelsereignis gut zu beobachten.

