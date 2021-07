Rückgabewelle im Tierheim

Immer mehr Tierheime sind mit ihren Kapazitäten am Ende. Eine Rückgabewelle von in der Pandemie angeschafften Tiere stellt die Heime vor Probleme. Im Tierheim in Salzgitter ist der einzige Ausweg ein Aufnahme-Stopp.

