Die jährlichen Biathlonwettbewerbe in Ruhpolding gelten in dem 7.000-Einwohner-Dorf als Highlight. Fans aus aller Welt verwandeln den Ort in eine Biathlonpartyzone.

