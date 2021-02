Sachsen öffnet Grundschulen und Kitas

Nach zweimonatiger Zwangspause öffnen in Sachsen ab heute wieder die Grundschulen – im eingeschränkten Regelbetrieb. Unterrichtet wird in festen Lerngruppen und nur in den Hauptfächern. Die Lehrergewerkschaft sieht die Öffnungen auch mit Sorge.

