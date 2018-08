Nachrichten | heute - in Deutschland - Saubere Luft für Düsseldorf?

Düsseldorf will die Grenzwerte für Luftschadstoffe ohne Dieselstops regulieren und setzt auf schadstoffarme Busse und bessere Radwege. Der Deutschen Umwelthilfe reicht das nicht. Sie will Dieselfahrverbote in der Landeshauptstadt per Gericht durchsetzen.