Schäfernachwuchs in Brandenburg

Danilo ist in die Weiten Brandenburgs gezogen, um Schäfer zu werden. Bei Wind und Wetter draußen mit über 500 Schafen. Doch dem Beruf mangelt es an Nachwuchs. In Deutschland gibt es nur noch knapp 1000 Schäfer.

