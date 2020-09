Schießerei in Hanau

Im hessischen Hanau sind am Mittwochabend durch Schüsse in zwei Bars neun Menschen getötet worden. Der mutmaßliche Täter und seine Mutter wurden später tot in seiner Wohnung aufgefunden. Die Tat ist wahrscheinlich fremdenfeindlich motiviert gewesen.

