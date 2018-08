Nachrichten | heute - in Deutschland - Schlammschlacht für den guten Zweck

Am Wochenende trafen sich Amateursportler aus dem In- und Ausland in Schleswig-Holstein zur 13. „Wattolümpiade“. Bei Wattfußball, Watthandball und Schlickschlittenrennen geht es um Ruhm und Ehre – und um den guten Zweck: Spenden für die Krebshilfe.