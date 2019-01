Nachrichten | heute - in Deutschland - Schneemassen sorgen für Chaos

Meterhohe Schneeberge türmen sich bereits am Straßenrand – und es soll noch weiter schneien. Die Wetterlage in Bayern und inzwischen auch in Sachsen wird zu einer immer größeren Gefahr. Viele Straßen wurden bereits gesperrt und Gebäude geschlossen.