Schulbeginn in Mecklenburg-Vorpommern

Am Montag startet Mecklenburg-Vorpommern als erstes Bundesland in das neue Schuljahr. Die Corona-Krise stellt Lehrer, Schüler und Eltern vor große Herausforderungen. Schüler wurden in Gruppen eingeteilt, die sich möglichst begegnen sollen.

something 2 min something 31.07.2020 Video verfügbar bis 31.07.2021