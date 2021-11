Geschlossene Schulen in Sachsen

In Sachsen sind aufgrund des dramatischen Corona-Infektionsgeschehen über 250 Schulen geschlossen. Lehrende fordern mehr Schutzmaßnahmen, doch noch hält die Landesregierung am Schulbetrieb in Präsenz fest.

