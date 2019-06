Nachrichten | heute - in Deutschland - Schulleiter gesucht

An immer mehr Grundschulen fehlen Schulleiter: In Niedersachsen sind es schulformübergreifend derzeit 180 Rektoren, in NRW sind es sogar 535 freie Schulleiterstellen. Vor allem Schulen in sozialen Brennpunkten oder auf dem Land haben es schwer.