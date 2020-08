Schulleiter in NRW schlagen Alarm

An den Schulen in Nordrhein-Westfalen gelten besonders strenge Corona-Regeln. Doch bei der Umsetzung hapert es offenbar gewaltig. In einem Brandbrief an Ministerpräsident Armin Laschet kritisieren die Schulleiter die Maßnahmen nun als realitätsfern.

