Schulschließungen in Mecklenburg-Vorpommern

Erst am Montag sind alle Schulen in Mecklenburg-Vorpommern ins neue Schuljahr gestartet. Wegen Corona-Fällen werden zwei nun erst einmal geschlossen. Betroffen sind ein Gymnasium in Ludwigslust und eine Grundschule in Graal-Müritz.

