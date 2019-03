Nachrichten | heute - in Deutschland - Schulstreik fürs Klima

Heute am weltweiten Protesttag fordern Jugendliche - so wie ihre Vorreiterin und Klimaaktivistin Greta Thunberg - wirksamere Schritte gegen den Klimawandel. In Düsseldorf unternimmt eine Klasse mit ihrem Philsophielehrer eine Schul-Exkursion zur Demo.