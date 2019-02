Nachrichten | heute - in Deutschland - Martin Schulz vs. Angela Merkel

Der Wahlkampf geht in die nächste Runde: Merkel liegt nicht nur in den Umfragen vorn, sondern feiert zudem am Montag ihren Geburtstag. Schulz muss aufholen und präsentierte seinen Zukunftsplan mit zehn Vorhaben, die er als Bundeskanzler umsetzen will.