Schwierige Regierungsbildung

Die Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen wird immer komplizierter. Während die Linke am Termin Anfang Februar festhalten möchte, will die CDU die Wahl gern verschieben. Und die AfD will einen eigenen Gegenkandidaten ins Rennen schicken.

