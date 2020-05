Senioren in der Einsamkeit

Senioren in Pflegeeinrichtungen gehören zur Hochrisikogruppe in der Corona-Krise. Um Infektionen zu vermeiden, gelten dort besonders strenge Auflagen. Besuche sind in den meisten Heimen nicht erlaubt. Das Gefühl der Einsamkeit ist für viele erdrückend.

