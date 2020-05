Sicherheitsdebatte nach Halle

Stephan B. hat das Attentat von Halle in einer umfangreichen Vernehmung gestanden. Er gab an, aus rechtsextremen und antisemitischen Motiven gehandelt zu haben. Aufgrund des Attentats ist eine Sicherheitsdebatte um Synagogen in Deutschland ausgebrochen.

