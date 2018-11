Nachrichten | heute - in Deutschland - Siemens baut Innovationscampus in Berlin

Ein großflächiges Industrieareal in Berlin-Spandau will Siemens in einen Stadtteil der Zukunft umbauen: Eine Siemensstadt 2.0 zum Arbeiten, Forschen und Leben. Bis zu 600 Millionen Euro will der Konzern in den Innovationscampus investieren.