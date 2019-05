Nachrichten | heute - in Deutschland - Sondierungsgespräche in Bremen

Nach der Landtagswahl in Bremen wollen CDU und SPD parallel an der Bildung einer neuen Regierung arbeiten. Dazu werben sie um Partner, vor allem um die Grünen. Die SPD sieht im Bündnis mit Linken und Grünen eine Chance, an der Macht zu bleiben.