Steigende Corona-Zahlen durch Reiserückkehrer

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt, dabei sind immer mehr auf Reiserückkehrer zurückzuführen. So auch in Nordrhein-Westfalen. Gesundheitsminister Laumann appellierte noch einmal eindringlich an alle, Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.

something 1 min something 19.08.2020 Video verfügbar bis 19.08.2021