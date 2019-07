Streit um AfD-Wahlliste

Egal wie am 1. September die Landtagswahl in Sachsen ausgeht, die AfD wird klagen. Denn vergangenen Freitag hatte der Landeswahlausschuss in Sachsen entschieden: Wegen gravierender Fehler darf die AfD nur mit einem Teil ihrer Landesliste antreten.

