Streit um "Landshut"-Maschine

Die Entführung der Lufthansa-Maschine „Landshut“ im Oktober 1977 hielt die Bundesrepublik tagelang in Atem. Nun soll das Flugzeug zum Museumsobjekt werden, in Friedrichshafen am Bodensee. Doch es gibt Streit um die Kosten.