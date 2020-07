Studie zu Corona bei Kindern

Forscherteams der sechs Universitäten in Bayern führen eine Studie zur Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus bei Kindern durch. Sowohl in Grundschulen, als auch in Kinderbetreuungsstätten wird getestet. Die Kinder sind zwischen ein und zehn Jahren alt.

