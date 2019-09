Suche nach SPD-Vorsitz

In Saarbrücken startete am Mittwochabend die Deutschlandtour der Kandidaten für den SPD-Vorsitz. Überraschenderweise zog das Duo Simone Lange und Alexander Ahrens seine Bewerbung zurück. Somit treten noch 15 Kandidaten gegeneinander an.

Beitragslänge: 1 min Datum: 05.09.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 05.09.2020