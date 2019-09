Vier Personen, darunter ein Kind, starben am Freitagabend in Berlin-Mitte, nachdem ein SUV auf den Gehweg geraten war. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung. Das Unglück hat auch eine Debatte über Geländewagen in den Innenstädten ausgelöst.

