Nachrichten | heute - in Deutschland - Tauwetter sorgt für Überschwemmungen

Nach den Schneemassen kommt das Hochwasser: Starker Regen und Tauwetter haben erste Flüsse über die Ufer treten lassen, vor allem in der Mitte und im Norden Bayerns. Auch in Teilen von Baden Württemberg stiegen die Pegelstände von Neckar und Rems an.