Telemedizin statt Arztbesuch?

Neue Möglichkeiten für Online-Behandlungen sind u.a. Thema des 121. Deutschen Ärztetags, der heute in Erfurt beginnt. Ein Beispiel aus Baden-Württemberg zeigt, wie per Videotelefonie Patienten in Stuttgart und Tuttlingen medizinisch beraten werden.