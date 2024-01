Tesla wirbt bei Bürgern um Ausbau

von Antje Klingbeil 08.01.2024 | 14:00 |

Tesla plant eine Erweiterung seines Werks in Grünheide, was Kritik und Bedenken wegen Umwelt, Verkehr und Wohnen hervorruft. Generell bemängeln Anwohner, dass sich Tesla mit den Bedürfnissen der Bevölkerung in Grünheide zu wenig auseinandersetzt.