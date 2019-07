Toilettenmangel in Frankfurt

Tag für Tag strömen Touristen in die aufwändig rekonstruierte neue Altstadt in Frankfurt am Main. Abertausende drängen sich dort durch eines der größten Fachwerkviertel Deutschlands – Stille findet man kaum und stille Örtchen schon gar nicht.

