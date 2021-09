Tornado in Kiel

Am Mittwochabend tobte in Kiel eine Windhose. An der Kieler Uferpromenade wurden Menschen ins Wasser gezogen. In betroffenen Stadtteilen wurden zahlreiche Dächer abgedeckt. Es gab mehrere Verletzte.

