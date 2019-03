Nachrichten | heute - in Deutschland - Tornado verwüstet Eifel-Gemeinde

Am späten Donnerstagnachmittag fegte ein Tornado durch Roetgen in der Eifel, in der Nähe von Aachen. Dächer wurden abgedeckt und rund 30 Häuser beschädigt. Zehn davon sind unbewohnbar und fünf Menschen wurden verletzt. Auch Autos wurden beschädigt.