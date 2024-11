Trainingslager für Paketboten

von Torge Bode 15.11.2024 | 14:00 |

Paketzusteller rechnen in der Vorweihnachtszeit mit über 20 Millionen Sendungen pro Tag. Ein echter Knochenjob. In Köln werden nun angehende Paketboden in einem einwöchigen Lehrgang auf den harten Berufsalltag vorbereitet.