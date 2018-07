Nachrichten | heute - in Deutschland - Große Enttäuschung nach dem Spiel

Mit einer historischen Niederlage im letzten Gruppenspiel gegen Südkorea ist die DFB-Elf in der Vorrunde der WM in Russland ausgeschieden. Bundestrainer und Spieler sind mehr als enttäuscht. Und was sagen die Fans zum WM-Aus?