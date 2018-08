Nachrichten | heute - in Deutschland - Türken in Deutschland feiern Erdogan-Sieg

Nach der Wahl in der Türkei hat Erdogans knapper Sieg auch in Deutschland Jubelstürme ausgelöst: Zwei Drittel der in Deutschland lebenden Türken haben für Erdogan gestimmt – deutlich mehr Zustimmung als in der Türkei selbst.