Gewerkschaft UFO will bei Lufthansa streiken

Ab Mitternacht wollen die Lufthansa-Flugbegleiter ihre Arbeit niederlegen. In einem Eilverfahren hat das Arbeitsgericht Frankfurt den Streik heute für rechtens erklärt. Lufthansa will in Berufung gehen.

Beitragslänge: 1 min Datum: 06.11.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 06.11.2020