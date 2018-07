Nachrichten | heute - in Deutschland - Umbau am Strand von St. Peter-Ording

Das Wahrzeichen von St. Peter-Ording, die Pfahlbauten am Strand, sind in Gefahr. Durch den Anstieg des Meeresspiegels rückt das Wasser jährlich ca. sieben Meter näher ans Ufer. Und so müssen einige Holzpfähle nächstes Jahr abgebaut und versetzt werden.