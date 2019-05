Nachrichten | heute - in Deutschland - Umbruch bei Energieversorger RWE

An diesem Freitag treffen sich die RWE-Aktionäre zur Hauptversammlung. Begleitet wird diese von „Fridays for future“-Protesten. Ein Thema des Aktionärstreffens ist die Neuausrichtung des Konzerns in Richtung erneuerbare Energien und der Kohleaussteig.