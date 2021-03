Und plötzlich ist der See weg

Vor sechs Jahren war der Fresdorfer See in Brandenburg noch ein Naturparadies. Doch der Grundwasserpegel fiel langsam aber stetig, und nach drei Dürresommern ist der See heute verschwunden. Anwohner fürchten nun, dass noch mehr Seen austrocknen könnten.

