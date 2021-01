In der Nacht zum Mittwoch kam es in Deutschland zu zahlreichen Unfällen. Schnee und glatte Fahrbahnen forderten viele Verletzte. Sogar ein Streufahrzeug rutschte in den Straßengraben.

