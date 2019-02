Nachrichten | heute - in Deutschland - Uniklinik wirbt polnische Arbeitskräfte

Vor allem bei Arbeitnehmern aus der EU ist die Verunsicherung in Brexit-Zeiten groß. Die Uniklinik Düsseldorf sucht dringend Pflegekräfte und will nun Polen aus Großbritannien locken - mit mehr Gehalt und kürzerem Weg in die Heimat.