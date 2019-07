Er ist Fitnessfanatiker und der wohl bekannteste Straßenbahnfahrer in Frankfurt. Peter Wirth kennt die großen und kleinen Sorgen der Frankfurter. Mit diesen Themen will er jetzt in die Frankfurter Stadtpolitik.

