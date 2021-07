Unterwegs mit dem Schadensregulierer

Die Menge an Schäden in den Flutgebieten ist enorm. Die Bausachverständigen kommen kaum hinterher. In all dem Elend müssen sie oft die Nachricht überbringen, dass einige Häuser nicht mehr zu retten sind.

